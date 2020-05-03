Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

Марія Дідик Краса 16:45, 3.05.2020 Оновлено: 16:51, 3.05.2020

Натуральний темний блонд є найбільш універсальним кольором волосся, який підходить усім. Крім того, такий відтінок завжди в тренді.

Вибір на користь цього кольору зробили Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес, Елізабет Олсен, Джіджі Хадід, пише Cosmopolitan.

Натуральний темний блонд однаково вдало виглядає на володарках довгого волосся й ультрамодних коротких стрижок. Крім того, у цього відтінку є ще одна вагома перевага – він освіжає будь-який образ без винятку, дозволяючи стати набагато молодшим візуально.

cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у моду повернулася найбільш сексуальна зачіска з 2000-х – це укладання з ефектом мокрого волосся.

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Lady Краса

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