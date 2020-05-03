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3 травня • оновлено в 23:11
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Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

13.4т
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Натуральний темний блонд є найбільш універсальним кольором волосся, який підходить усім. Крім того, такий відтінок завжди в тренді.

Вибір на користь цього кольору зробили Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес, Елізабет Олсен, Джіджі Хадід, пише Cosmopolitan.

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

Натуральний темний блонд однаково вдало виглядає на володарках довгого волосся й ультрамодних коротких стрижок. Крім того, у цього відтінку є ще одна вагома перевага – він освіжає будь-який образ без винятку, дозволяючи стати набагато молодшим візуально.

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Названо колір волосся, який підходить усім. Фото

cosmo.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у моду повернулася найбільш сексуальна зачіска з 2000-х – це укладання з ефектом мокрого волосся.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Мода Стиль
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