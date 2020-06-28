Названі продукти, які прискорюють старіння

Лікар-дієтолог Тамара Прунцева розповіла, які продукти прискорюють старіння організму і що слід включити в раціон, щоб продовжити свою молодість.

Шкідливими дієтолог назвала активно перероблені продукти, в яких містяться, як мінімум, п'ять добавок – барвники, ароматизатори, консерванти, згущувачі та інші. У цю категорію входять сосиски, ковбаси, магазинні котлети та інші напівфабрикати, випічка, молочні десерти, газована вода, пишуть "Аргументи і факти".

Вчені вважають, що при незбалансованому харчуванні скорочуються ділянки хромосом, відповідальні за старіння. Згідно з іншою теорією, старіння шкіри і організму відбувається через збільшення кількості вільних радикалів в клітинах. Вони утворюються в тому числі при термічній обробці вживаних продуктів.

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"Дію перероблених продуктів можуть нейтралізувати складні вуглеводи. Вони здатні зв'язувати надлишки глюкози і тим самим нормалізувати рівень цукру в крові", – розповіла Прунцева.

Дієтолог порекомендувала включити в раціон хліб, крупи, макарони з твердих сортів пшениці, а також вживати близько 400 грам фруктів і овочів на добу. Не менш важливо стежити за кількістю і якістю білка.

"Котлета з бургера, сирокопчена ковбаса або сосиски містять не стільки білок, скільки жири і різні підсилювачі смаку, тому ці продукти не заповнять нестачу білка, на відміну від риби, птиці, нежирного м'яса, сиру або яєць", – додала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мигдаль, картопля, помідори, йогурт – це одні з тих продуктів, які чоловіки повинні їсти щодня. Вони можуть допомогти уникнути серцево-судинних захворювань, остеопорозу і раку простати.