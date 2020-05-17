Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

З віком в організмі відбуваються зміни, які вимагають перегляду багатьох звичок, в тому числі – харчових.

Експерти в області здорового харчування склали список з 5 продуктів, які слід уникати після 30-ти років, пише Cosmopolitan.

Очолює рейтинг цукор, що провокує запальні процеси в організмі і ушкоджує волокна колагену і еластину, які відповідають за молодість і здоров'я шкіри.

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За ним слідують різноманітні штучні приправи і соуси: їх слід замінити натуральними спеціями.

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Після 30-ти рекомендовано відмовитися від неякісних макаронних виробів, дозволяючи собі лише пасту з твердих сортів пшениці.

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З раціону слід викреслити також випічку і білий хліб, що містять велику кількість цукру і глюкози, які можуть порушити вироблення організмом колагену і багатьох білків.

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