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17 травня • оновлено в 20:03
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Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

12.1т
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З віком в організмі відбуваються зміни, які вимагають перегляду багатьох звичок, в тому числі – харчових.

Експерти в області здорового харчування склали список з 5 продуктів, які слід уникати після 30-ти років, пише Cosmopolitan.

Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

Очолює рейтинг цукор, що провокує запальні процеси в організмі і ушкоджує волокна колагену і еластину, які відповідають за молодість і здоров'я шкіри.

Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

pexels.com

За ним слідують різноманітні штучні приправи і соуси: їх слід замінити натуральними спеціями.

Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

pexels.com

Після 30-ти рекомендовано відмовитися від неякісних макаронних виробів, дозволяючи собі лише пасту з твердих сортів пшениці.

Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

pexels.com

З раціону слід викреслити також випічку і білий хліб, що містять велику кількість цукру і глюкози, які можуть порушити вироблення організмом колагену і багатьох білків.

Названі продукти, які не можна їсти після 30 років

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
Теги
Фітнес диета
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