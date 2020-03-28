Названі продукти, які допоможуть зберегти молодість

Якісний догляд, здоровий спосіб життя, генетика і правильний питний режим сприяють продовженню молодості і підтримці шкіри в хорошій формі.
Про те, які продукти слід вживати, щоб залишатися молодим пише Cosmopolitan.
Авокадо
Авокадо містить ненасичені жири в особливій формі, завдяки якій вони з легкістю проникають в клітинні мембрани, захищаючи їх ДНК від агресивного впливу навколишнього середовища.
pexels.com
Гарбузове насіння
Завдяки високому вмісту цинку, сірки, вітаміну Е і кислот Омега-3 можна зменшити кількість зморшок і навіть згладити шрами пост акне. Їсти їх потрібно сирими, а не підсмаженими.
pexels.com
Жирні сорти риби
Омега-3, які містяться в жирній морській рибі, мають властивість притягувати і утримувати вологу в клітинах шкіри, що, надалі, може допомогти розгладити дрібні і мімічні зморшки.
pexels.com
Мідії
У них багато селену, який позитивно впливає на синтез еластину в епідермісі, тобто покращує тургор шкіри і добре ущільнює її.
pexels.com
Бобові
Колагенові волокна шкіри складаються з амінокислот, що входять в білкові продукти. Ці волокна забезпечують нам чіткий овал обличчя і захищають шкіру від вікового провисання.
pexels.com
Домашні помідори
Помідори володіють потужним клітинним захистом, аналогічної SPF-фактором.
pexels.com
Вітамін С
Вітамін С допомагає шкірі відновлюватися і оновлюватися самостійно. Він є в шпинаті, солодкому перці, брокколі, полуниці, папайї та апельсинах.
pexels.com
Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.