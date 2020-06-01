Названо найпривабливіші частини жіночого тіла

Чоловіки вважають найпривабливішою частиною жіночого тіла очі. Крім того, до списку також потрапили сідниці, жіночі груди і стегна.

Ґрунтуючись на даних опитувань і досліджень, склали рейтинг найсексуальніших частин жіночого тіла. Список публікує видання Cosmopolitan.

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Десяте місце в рейтингу найсексуальніших частин тіла дівчини дісталося щиколоткам. Як виявилося, тонкі, витончені, підкреслені туфлями на підборах, вони дуже подобаються чоловікам.

pexels.com

Дев'ятою в рейтингу тіла виявилася вагіна. Восьме місце посідає спина. Сьоме місце – живіт. Він повинен бути пружним, але водночас жіночним.

На шостому місці ключиці. Чоловіки знаходять їх дуже зворушливими і сексуальними. На п'ятій сходинці опинилися стегна.

Четверте місце посідають груди зокрема й жіноче декольте загалом.

pexels.com

Третє місце дісталося сідницям. Чим випуклішими й круглішими вони будуть, тим краще. Друге місце в хіт-листі сексуальності хлопці відводять губам. За даними дослідження, під час перегляду серії фото дівчат чоловіки виділяють саме губи.

pexels.com

Перше місце в рейтингу найбільш привабливих частин тіла дівчини дісталося очам.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам із великим поперековим прогином, пухкими губами й великими очима.

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