Названа найсексуальніша жінка Росії: гарячі фото красуні

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк очолила топ-100 найсексуальніших жінок Росії.

Цей рейтинг щорічно складається журналом MAXIM. Зазначається, що суперзірка посідає перше місце в цьому списку вже другий рік поспіль. Шейк набрала найкращу суму місць серед читачів і експертів.

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися із найгарячішими фотографіями Шейк.

Ірина Шейк Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!