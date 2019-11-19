Названа найсексуальніша жінка Росії: гарячі фото красуні

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк очолила топ-100 найсексуальніших жінок Росії.
Цей рейтинг щорічно складається журналом MAXIM. Зазначається, що суперзірка посідає перше місце в цьому списку вже другий рік поспіль. Шейк набрала найкращу суму місць серед читачів і експертів.
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися із найгарячішими фотографіями Шейк.
Ірина Шейк
Фото: maximonline.ru
Ірина Шейк
Фото: maximonline.ru
Ірина Шейк
Фото: maximonline.ru
Ірина Шейк
Фото: maximonline.ru
Ірина Шейк
Фото: maximonline.ru
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.
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