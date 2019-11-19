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19 листопада • оновлено в 03:51
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Названа найсексуальніша жінка Росії: гарячі фото красуні

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Всесвітньо відома модель Ірина Шейк очолила топ-100 найсексуальніших жінок Росії.

Цей рейтинг щорічно складається журналом MAXIM. Зазначається, що суперзірка посідає перше місце в цьому списку вже другий рік поспіль. Шейк набрала найкращу суму місць серед читачів і експертів.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися із найгарячішими фотографіями Шейк.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: maximonline.ru

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: maximonline.ru

Новини
Названо найкрасивішу жінку світу: гарячі фото зірки
Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Ірина Шейк
Місце
Росія
Теги
Краса Мода модель
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