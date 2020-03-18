Названа наймодніша зачіска весни 2020: як вона виглядає

Наймоднішим фарбуванням весни 2020 року буде балаяж на темному волоссі. Це техніка фарбування, при якій освітлюються, а потім тонуються окремі пасма.

Цей прийом візуально робить волосся густішим і пишнішим, не вимагаючи при цьому повного фарбування, пише Cosmopolitan.

Балаяж на темному волоссі середньої довжини

Середня довжина дозволяє створити природний перехід відтінків і красиві контрастні відблиски. Брюнеткам підуть пасма каштанового або горіхового відтінка. На локонах кольору шоколаду гармонійно виглядають карамельні, кавові і темно-русяві відтінки.

cosmo.ru

Балаяж на темному короткому волоссі

Балаяж на короткому волоссі може виконуватися шляхом створення розтяжки кольору від темних коренів до світлих кінців або за допомогою висвітлення окремих пасм.

cosmo.ru

Балаяж на каре

Фарбування балаяж на каре може бути як інтенсивним, так і плавним, приглушеним. Дівчатам з такою стрижкою освітлюють пасма у обличчя, залишаючи потиличну зону однотонною.

cosmo.ru

Балаяж на темному прямому волоссі

Балаяж на темному прямому волоссі візуально зробить зачіску пишніше і замаскує тонке волосся.

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренда в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!