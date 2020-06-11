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11 червня • оновлено в 14:23
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Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

2.2т
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Топові експерти hair-індустрії заявили, що наймоднішою стрижкою літа 2020 стане короткий боб.

Про це повідомляє британський глянець Vogue. За словами перукарів, дана стрижка підійде для всіх форм обличчя, адже в ній немає різких акцентів. А також ефектно виглядатиме, як на тонкому, так і на густому волоссі.

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

vrutmilife.com

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

beauty.ua

"Короткий боб підійде жінкам з різною структурою волосся і буде виглядати ефектно, як на тонкому, так і на густому волоссі. Але дівчатам з густим волоссям слід уникати рівних і чітких ліній. Також вона підійде для всіх форм обличчя, адже в ній немає різких акцентів", – розповіла перукарка Джордж Нортвуд.

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

instagram/rascheski_airmotion

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

pinterest.com

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

vrutmilife.com

Крім того, наголошується, що короткий боб відмінно виглядатиме в поєднанні з оверсайз одягом, сорочками чоловічого крою та екстравагантними аксесуарами.

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

pinterest.com

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

beauty.ua

Названо наймоднішу стрижку літа 2020: як вона виглядає

beauty.ua

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Краса
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