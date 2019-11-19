Названа найкрасивіша студентка України: гарячі фото дівчини

Найкрасивішою студенткою України стала Дарина Самсоннікова з Одеського національного морського університету.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram конкурсу краси "СтудМіс України".

За звання найкрасивішої студентки боролися учасниці, які перемогли на конкурсах на регіональному рівні. Фінал "СтудМіс України" пройшов у Києві, де учасниці демонстрували свої таланти, красу та інтелектуальні здібності.

У трійку фіналісток увійшли Дарина з Одеси, Вікторія з Вінниці, а також Аделіна з Житомира. Однак головну корону конкурсу отримала одеситка.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

"Ну що, настав час посту подяки. Цьому світу, Всесвіту, життю, моїм друзям і близьким, а також усім людям, які просто в мене вірять. Сьогодні я стала СтудМіс України 2019! Емоції, щастя, сльози! І знову відчуття, що я можу все! ", - написала в Instagram переможниця.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Якими фото Дарина Самсоннікова ділилася зі своїми підписниками до перемоги в конкурсі.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знамениту американську супермодель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою в світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яка показала, що особа зірки – максимально наближене до "золотого перетину".

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