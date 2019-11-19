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19 листопада • оновлено в 11:28
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Названа найкрасивіша студентка України: гарячі фото дівчини

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Найкрасивішою студенткою України стала Дарина Самсоннікова з Одеського національного морського університету.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram конкурсу краси "СтудМіс України".

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За звання найкрасивішої студентки боролися учасниці, які перемогли на конкурсах на регіональному рівні. Фінал "СтудМіс України" пройшов у Києві, де учасниці демонстрували свої таланти, красу та інтелектуальні здібності.

У трійку фіналісток увійшли Дарина з Одеси, Вікторія з Вінниці, а також Аделіна з Житомира. Однак головну корону конкурсу отримала одеситка.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

"Ну що, настав час посту подяки. Цьому світу, Всесвіту, життю, моїм друзям і близьким, а також усім людям, які просто в мене вірять. Сьогодні я стала СтудМіс України 2019! Емоції, щастя, сльози! І знову відчуття, що я можу все! ", - написала в Instagram переможниця.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Якими фото Дарина Самсоннікова ділилася зі своїми підписниками до перемоги в конкурсі.

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Найкрасивіша студентка України Дарина Самсоннікова

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знамениту американську супермодель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою в світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яка показала, що особа зірки – максимально наближене до "золотого перетину".

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Місце
Україна
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Девочка не из бедных. Вот и победила, сама не о чём.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю на лицо никакая,больше чем уверен папик просунул
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Борисс Робот
Борисс Робот
Артеллерист Моня, папик присунул...
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