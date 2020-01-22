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22 січня • оновлено в 10:27
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Названа "Місіс Всесвіт-2020": як виглядає 43-річна переможниця. Фото

4.2т
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Переможницею конкурсу краси "Місіс Всесвіт-2020" стала 43-річна мешканка Санкт-Петербурга Ксенія Вербицька.

Як повідомляє видання Metro, жінка виховує чотирьох дітей та працює лікаркою-гінекологинею.

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

РИА Новости

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У конкурсі брали участь 36 жінок віком старші 40 років. У фіналі учасниці дефілювали на сцені у яскравому вбранні. Вербицька з'явилася перед журі в червоно-білій сукні з пір'ям і кокошником.

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

РИА Новости

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

РИА Новости

Під час творчого конкурсу Ксенія виконала пісню "Besame Mucho".

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"

Instagram @verbksenia

Характерно, що перемога у "Місіс Всесвіт-2020" – не перша для Вербицької. У 2019 році жінка стала "Місіс Санкт-Петербург Класік".

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"

Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"

Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька

Ксенія Вербицька

Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька

Ксенія Вербицька

Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька

Ксенія Вербицька

Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька

Ксенія Вербицька

Instagram @verbksenia

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019", представниця ПАР Зозібіні Тунзі виголосила зворушливу промову про жінок із незвичайною зовнішністю.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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