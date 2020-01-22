Названа "Місіс Всесвіт-2020": як виглядає 43-річна переможниця. Фото

Переможницею конкурсу краси "Місіс Всесвіт-2020" стала 43-річна мешканка Санкт-Петербурга Ксенія Вербицька.
Як повідомляє видання Metro, жінка виховує чотирьох дітей та працює лікаркою-гінекологинею.
Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"
РИА Новости
У конкурсі брали участь 36 жінок віком старші 40 років. У фіналі учасниці дефілювали на сцені у яскравому вбранні. Вербицька з'явилася перед журі в червоно-білій сукні з пір'ям і кокошником.
Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"
РИА Новости
Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"
РИА Новости
Під час творчого конкурсу Ксенія виконала пісню "Besame Mucho".
Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020"
Instagram @verbksenia
Характерно, що перемога у "Місіс Всесвіт-2020" – не перша для Вербицької. У 2019 році жінка стала "Місіс Санкт-Петербург Класік".
Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"
Instagram @verbksenia
Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік"
Instagram @verbksenia
Ксенія Вербицька
Instagram @verbksenia
Ксенія Вербицька
Instagram @verbksenia
Ксенія Вербицька
Instagram @verbksenia
Ксенія Вербицька
Instagram @verbksenia
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019", представниця ПАР Зозібіні Тунзі виголосила зворушливу промову про жінок із незвичайною зовнішністю.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.