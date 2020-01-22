Названа "Місіс Всесвіт-2020": як виглядає 43-річна переможниця. Фото

Переможницею конкурсу краси "Місіс Всесвіт-2020" стала 43-річна мешканка Санкт-Петербурга Ксенія Вербицька.

Як повідомляє видання Metro, жінка виховує чотирьох дітей та працює лікаркою-гінекологинею.

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020" РИА Новости

У конкурсі брали участь 36 жінок віком старші 40 років. У фіналі учасниці дефілювали на сцені у яскравому вбранні. Вербицька з'явилася перед журі в червоно-білій сукні з пір'ям і кокошником.

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020" РИА Новости

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020" РИА Новости

Під час творчого конкурсу Ксенія виконала пісню "Besame Mucho".

Ксенія Вербицька стала "Місіс Всесвіт-2020" Instagram @verbksenia

Характерно, що перемога у "Місіс Всесвіт-2020" – не перша для Вербицької. У 2019 році жінка стала "Місіс Санкт-Петербург Класік".

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік" Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька на конкурсі "Місіс Санкт-Петербург Класік" Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька Instagram @verbksenia

Ксенія Вербицька Instagram @verbksenia

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019", представниця ПАР Зозібіні Тунзі виголосила зворушливу промову про жінок із незвичайною зовнішністю.

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