"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, відвідала щорічний міжнародний фестиваль "Жара" у Баку в екстравагантній сукні.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує на червоній доріжці, продемонструвавши пишні груди.

Лорак обрала для заходу прозору сукню з пишною спідницею білого кольору, через що видно тіло. А груди завдяки корсету виглядала більше, ніж зазвичай.

Ані Лорак в пишній сукні на фестивалі "Жара" instagram / anilorak

Образ співачки викликав ажіотаж в мережі. Багато поклонників були в захваті від сукні, а Лорак назвали "бомбою", "королевою", "дівою", "принцесою", "нареченою" і "красунею". Однак багатьох збентежила зовнішність артистки.

Ані Лорак на червоній доріжці Сторіс Лорак

"Когось вирішила вбити", "Мужика тобі треба нормального", "Щось з грудьми зробила, занадто, видно ж", "Була такою милою, природно красивою дівчиною. Індивідуальність. Навіщо ставати інкубатором", "І головне, відразу видно, все своє, натуральне, від природи", "Вона груди зробила", "Що з грудьми", – відреагували користувачі.

На прес-конференції "Жара" з Кіркоровим Сторіс Ані Лорак

Ані Лорак перед журналістами на фестивалі "Жара" Сторіс

Ані Лорак Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фестивалі також була присутня українська поп-діва Настя Каменських в яскравій рожевій сукні, через яку також було видно пишні груди.

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