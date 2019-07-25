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"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні

13.8т Читати матеріал російською

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, відвідала щорічний міжнародний фестиваль "Жара" у Баку в екстравагантній сукні.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує на червоній доріжці, продемонструвавши пишні груди.

Лорак обрала для заходу прозору сукню з пишною спідницею білого кольору, через що видно тіло. А груди завдяки корсету виглядала більше, ніж зазвичай.

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Ані Лорак в пишній сукні на фестивалі

Ані Лорак в пишній сукні на фестивалі "Жара"

instagram / anilorak

Образ співачки викликав ажіотаж в мережі. Багато поклонників були в захваті від сукні, а Лорак назвали "бомбою", "королевою", "дівою", "принцесою", "нареченою" і "красунею". Однак багатьох збентежила зовнішність артистки.

Ані Лорак на червоній доріжці

Ані Лорак на червоній доріжці

Сторіс Лорак

"Когось вирішила вбити", "Мужика тобі треба нормального", "Щось з грудьми зробила, занадто, видно ж", "Була такою милою, природно красивою дівчиною. Індивідуальність. Навіщо ставати інкубатором", "І головне, відразу видно, все своє, натуральне, від природи", "Вона груди зробила", "Що з грудьми", – відреагували користувачі.

"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
"Навіщо бути інкубатором?" Лорак викликала суперечки величезними грудьми у "голій" сукні
На прес-конференції "Жара" з Кіркоровим

На прес-конференції "Жара" з Кіркоровим

Сторіс Ані Лорак

Ані Лорак перед журналістами на фестивалі "Жара"

Ані Лорак перед журналістами на фестивалі "Жара"

Сторіс

Ані Лорак

Ані Лорак

Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фестивалі також була присутня українська поп-діва Настя Каменських в яскравій рожевій сукні, через яку також було видно пишні груди.

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Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес Фестиваль Краса музика
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