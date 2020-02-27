Російська супермодель Наталія Водянова 28 лютого відзначає свій день народження. Їй виповнюється 38 років.

Наталя відома не тільки як модель, але й як благодійник. Водянова активно підтримує дітей з фізичними та ментальними особливостями і бореться за їхні права.

У день народження моделі OBOZREVATEL пропонує згадати шлях Наталії до кар'єри моделі і поглянути на найяскравіші і найвідвертіші її фото.

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Новини Наталья Водянова привлекла Антонио Бандераса к благотворительности

Наталія Водянова народилася 28 лютого 1982 року в Нижньому Новгороді в бідній родині. Батьки Наталі розлучилися, коли вона була ще зовсім маленькою. Трьох дочок мати Наташі, Лариса Громова, виховувала сама. Одна з дівчаток народилася інвалідом, з важкою формою аутизму і ДЦП.

Через роки супермодель зізналася пресі, що в дитинстві, нічого не знаючи про діагноз Оксани, вона наївно заздрила сестрі, якій діставалася вся турбота і увага. Самій ж Наталії довелося швидко подорослішати.

Вона доглядала за хворою сестрою, допомагала матері торгувати фруктами на ринку, тягаючи 30-кілограмові ящики з товаром.

Наталія Водянова в дитинстві 24smi.org

Коли Наталія згадує своє дитинство, вона визнає, що воно було не з легких. Як зізналася модель в одному з інтерв'ю, по-справжньому посміхатися вона почала лише в 17 років.

Коли Водяновій було 15, вона вступила до педагогічного коледжу, а уже в 16 Наташу зарахували до модельного агентства "Євгенія", де їй порекомендували вивчити англійську мову.

Наталія Водянова 24smi.org

На одному з переглядів Наталю помітив скаут агентства Viva Model Management і одразу ж запропонував їй роботу в Парижі. Через кілька місяців дівчина вирушила до столиці Франції.

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова 24smi.org

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова Pinterest

Наталія Водянова Pinterest

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова instagram.com/natasupernova

Наталія Водянова Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Водянова розповіла про стосунки з мільярдером Антуаном Арно.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!