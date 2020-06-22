Наталії Варлей – 73: якими секретами краси дивувала легендарна актриса

У понеділок, 22 червня, свій день народження відзначає знаменита радянська актриса театру і кіно, зірка фільму "Кавказька полонянка" Наталія Варлей.

Артистці виповнюється 73 роки, але незважаючи на вік, вона продовжує дивувати своїх шанувальників красою і прекрасною фізичною формою. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які секрети краси використовує Варлей і як їй вдається завжди виглядати молодою.

Артистка Наталя Варлей найбільш відома своїми ролями в таких культових картинах, як "Кавказька полонянка", "Вій", "12 стільців", "Гостя з майбутнього" "Чарівник смарагдового міста" та іншими.

Наталія Варлей в молодості і зараз Колаж: "Комсомольская правда"

Головні секрети краси і молодості від Наталії Варлей

Ранній підйом. Актриса суворо дотримується режиму дня: її ранок починається дуже рано, не пізніше 7:00, а лягає спати вона не пізніше 23:00. Адже організм обов'язково повинен відновитися і набратися сил після насиченого дня. І саме такий режим найбільш сприятливий для міцного здоров'я людини.

Щоранку – контрастний душ, і цього правила Варлей дотримується протягом десятиліть, не порушуючи.

Наталія Варлей Videoboom

Щоденний ритуал – ранкова зарядка. Хоча б кілька бадьорих рухів, які допомагають розім'яти суглоби і надати тонус м'язам.

Щоденне миття голови. За словами артистки, багато її знайомих сміються з цього, але вона дійсно щоранку, незалежно від того, де знаходиться, повинна вимити волосся.

Наталія Варлей Videoboom

Крім цього, Варлей розповіла, що ніколи не вірить ні в яку містику: гороскопи, астрологічні прогнози, передбачення – все це, на її думку, змушує нервувати, що, в свою чергу, негативно позначається на зовнішності.

Ну і звичайно, головним джерелом сили, своїм натхненням, досягненням і удачею в своєму житті вона, безумовно, вважає своїх дітей і онуків.

Наталія Варлей sharij.net

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