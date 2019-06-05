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Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

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Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику неоново-зеленого кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Горбань. Вони засипали її компліментами.

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото
Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото
Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото
Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань гола у ванній

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань в сексуальному купальнику

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань повністю оголилася

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
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