Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу пікантним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику неоново-зеленого кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".
Марія Горбань
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Горбань. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань гола у ванній
Фото з Instagram
Марія Горбань в сексуальному купальнику
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.
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