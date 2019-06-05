Напівгола зірка російських серіалів завела мережу пляжним фото

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику неоново-зеленого кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".

Марія Горбань Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Горбань. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань гола у ванній Фото з Instagram

Марія Горбань в сексуальному купальнику Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань засвітила пишні груди Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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