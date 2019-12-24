Напівгола у воді: супермодель, яка нещодавно народила, показала розкішну фігуру в бікіні

Відома топмодель Тіна Кунакі, яка нещодавно народила дитину, розбурхала шанувальників серією пляжних фото.
На своїй сторінці в Instagram дружина Венсана Касселя продемонструвала розкішну фігуру, яку привела в форму після пологів.
Красуня позувала у відвертому купальнику на тлі мальовничого пляжу. У різних позах вона продемонструвала, що від жиру або розтяжок не залишилося нічого.
Кунаки в купальнику
instagram / tinakunakey
Що примітно, ще під час вагітності Кунакі не соромилася зніматися повністю голою, адже її форми дозволяли показати фанатам розкішну фігуру.
Кунакі в воді
instagram / tinakunakey
Тіна Кунакі
instagram / tinakunakey
Тіна Кунакі – фігура
instagram / tinakunakey
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кассель одружився на Кунакі 24 серпня 2018 року. Різниця у віці пари склала майже 31 рік. У січні модель підтвердила, що чекає дитину, опублікувавши пляжні знімки. У квітні 2019 року в них народилася дівчинка.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!