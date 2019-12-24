Напівгола у воді: супермодель, яка нещодавно народила, показала розкішну фігуру в бікіні

Відома топмодель Тіна Кунакі, яка нещодавно народила дитину, розбурхала шанувальників серією пляжних фото.

На своїй сторінці в Instagram дружина Венсана Касселя продемонструвала розкішну фігуру, яку привела в форму після пологів.

Красуня позувала у відвертому купальнику на тлі мальовничого пляжу. У різних позах вона продемонструвала, що від жиру або розтяжок не залишилося нічого.

Кунаки в купальнику instagram / tinakunakey

Що примітно, ще під час вагітності Кунакі не соромилася зніматися повністю голою, адже її форми дозволяли показати фанатам розкішну фігуру.

Кунакі в воді instagram / tinakunakey

Тіна Кунакі instagram / tinakunakey

Тіна Кунакі – фігура instagram / tinakunakey

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кассель одружився на Кунакі 24 серпня 2018 року. Різниця у віці пари склала майже 31 рік. У січні модель підтвердила, що чекає дитину, опублікувавши пляжні знімки. У квітні 2019 року в них народилася дівчинка.

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