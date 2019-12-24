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25 грудня • оновлено в 03:03
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Напівгола у воді: супермодель, яка нещодавно народила, показала розкішну фігуру в бікіні

1.2т
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Відома топмодель Тіна Кунакі, яка нещодавно народила дитину, розбурхала шанувальників серією пляжних фото.

На своїй сторінці в Instagram дружина Венсана Касселя продемонструвала розкішну фігуру, яку привела в форму після пологів.

Красуня позувала у відвертому купальнику на тлі мальовничого пляжу. У різних позах вона продемонструвала, що від жиру або розтяжок не залишилося нічого.

Кунаки в купальнику

Кунаки в купальнику

instagram / tinakunakey

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Що примітно, ще під час вагітності Кунакі не соромилася зніматися повністю голою, адже її форми дозволяли показати фанатам розкішну фігуру.

Кунакі в воді

Кунакі в воді

instagram / tinakunakey

Тіна Кунакі

Тіна Кунакі

instagram / tinakunakey

Тіна Кунакі – фігура

Тіна Кунакі – фігура

instagram / tinakunakey

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кассель одружився на Кунакі 24 серпня 2018 року. Різниця у віці пари склала майже 31 рік. У січні модель підтвердила, що чекає дитину, опублікувавши пляжні знімки. У квітні 2019 року в них народилася дівчинка.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
модель Краса фотографии фотосессія
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