Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська захопила шанувальників новим пікантним фото.

Цього разу схудла зірка позувала у відвертому купальнику в басейні, тримаючи тарілку з бургером і картоплею фрі, і спокусливо потягуючи Coca-Cola.

"Не бійтеся досконалості. Вам все одно ніколи її не досягти", – підписала вона знімок, який опублікувала в Instagram.

Шанувальники були в захваті від нової фотографії Камінської. Зірці відповіли, що вона сама є досконалістю, а деякі зізналися, що обожнюють бургери.

"Ці купальники зведуть мене з розуму", "Можна подумати, таке їсте", "Сама досконалість", "Смачна", "Мене бургери на ніч зведуть з розуму", "Погляд не відвести", – написали фоловери.

Пропонуємо увазі читача ознайомитися з останніми гарячими знімками Камінської, на яких вона демонструє розкішну фігуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська показала підтягнуті ноги і голі сідниці, чим викликала бурю емоцій серед шанувальників. Вона розповіла, що домоглася цього, дотримуючись інтервального голодування.

Пізніше Камінська опублікувала відео, на якому показала результати. За її словами, через голодування у неї пропали груди, хоча фігура її абсолютно влаштовує.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал