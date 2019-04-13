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/Краса

Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру

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Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська захопила шанувальників новим пікантним фото.

Цього разу схудла зірка позувала у відвертому купальнику в басейні, тримаючи тарілку з бургером і картоплею фрі, і спокусливо потягуючи Coca-Cola.

"Не бійтеся досконалості. Вам все одно ніколи її не досягти", – підписала вона знімок, який опублікувала в Instagram.

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Шанувальники були в захваті від нової фотографії Камінської. Зірці відповіли, що вона сама є досконалістю, а деякі зізналися, що обожнюють бургери.

"Ці купальники зведуть мене з розуму", "Можна подумати, таке їсте", "Сама досконалість", "Смачна", "Мене бургери на ніч зведуть з розуму", "Погляд не відвести", – написали фоловери.

Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру

Пропонуємо увазі читача ознайомитися з останніми гарячими знімками Камінської, на яких вона демонструє розкішну фігуру.

Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру
Напівгола солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська показала підтягнуті ноги і голі сідниці, чим викликала бурю емоцій серед шанувальників. Вона розповіла, що домоглася цього, дотримуючись інтервального голодування.

Пізніше Камінська опублікувала відео, на якому показала результати. За її словами, через голодування у неї пропали груди, хоча фігура її абсолютно влаштовує.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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