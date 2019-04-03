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/Краса

Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

2.5тЧитати матеріал російською

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яку називають однією з однією з найсміливіших і розкутих моделей, порадувала шанувальників черговою оголеною фотосесією.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала гаряче відео зі зйомок, на якому хвалиться підтягнутими сідницями в спідній білизні (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Менш ніж за добу цей ролик набрав понад 4 млн переглядів в соцмережі. А в коментарях прихильники не соромилися у виразах своїх емоцій.

Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

Instagram @emrata

Крім відео вона також показала кілька знімків тієї ж фотосесії, де демонструє фігуру у всій красі. Варто відзначити, що саме цей частині тіла, яку Ратаковскі показала, вона найчастіше приділяє більше уваги, публікуючи кадри в соцмережі.

Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

Instagram @inamoratawoman

Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

Instagram @emrata

@inamoratawoman

Допіс, Поширення Emily Ratajkowski (@emrata)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно навколо Ратаковскі розгорівся гучний скандал. Вона знялася на обкладинку для модного глянцю Bazaar-Україна і показала знімок в соцмережі, написавши, що позувала для російського видання.

Українські користувачі розкритикували зірку за таку зневагу, зате росіяни повеселилися від душі.

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Особа
Емілі Ратажковскі
Тег
шоу-бизнес
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
знатная проститутка..!
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