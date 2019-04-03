Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яку називають однією з однією з найсміливіших і розкутих моделей, порадувала шанувальників черговою оголеною фотосесією.
На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала гаряче відео зі зйомок, на якому хвалиться підтягнутими сідницями в спідній білизні (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Менш ніж за добу цей ролик набрав понад 4 млн переглядів в соцмережі. А в коментарях прихильники не соромилися у виразах своїх емоцій.
Instagram @emrata
Крім відео вона також показала кілька знімків тієї ж фотосесії, де демонструє фігуру у всій красі. Варто відзначити, що саме цей частині тіла, яку Ратаковскі показала, вона найчастіше приділяє більше уваги, публікуючи кадри в соцмережі.
Instagram @inamoratawoman
Instagram @emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно навколо Ратаковскі розгорівся гучний скандал. Вона знялася на обкладинку для модного глянцю Bazaar-Україна і показала знімок в соцмережі, написавши, що позувала для російського видання.
Українські користувачі розкритикували зірку за таку зневагу, зате росіяни повеселилися від душі.
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