Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Українська телеведуча і модель Катя Осадча поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.
"А тим часом, позаду вже половина літа", — написала Осадча.
Катя Осадча
Фото з Instagram
Катя Осадча
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Каті Осадчої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Катя Осадча та Маша Єфросиніна
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала струнку фігуру
Фото з Instagram
Катя Осадча сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Катя Осадча
Фото з Instagram
Катя Осадча в яскравому купальнику
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала струнку фігуру
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.
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