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Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

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Українська телеведуча і модель Катя Осадча поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

"А тим часом, позаду вже половина літа", — написала Осадча.

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото
Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото
Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото
Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото
Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Каті Осадчої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча та Маша Єфросиніна

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Спокуслива Катя Осадча

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча в яскравому купальнику

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.

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Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
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