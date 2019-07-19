Напівгола Осадча вразила мережу пікантним фото

Українська телеведуча і модель Катя Осадча поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

"А тим часом, позаду вже половина літа", — написала Осадча.

Катя Осадча Фото з Instagram

Катя Осадча Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.

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