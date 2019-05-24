Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Кароль позувала у білизні чорного кольору, яка відмінно підкреслила її струнку і сексуальну фігуру.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль показала сексуальну фігуру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. Вони засипали її компліментами.

"Шикарна, Тіно. На тебе зовсім не схоже", "Фігура просто вогонь", "Тіно, ти така гарна", "Дівчино, що ви коїте?", "Яка ж ти сексуальна", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль в червоній сукні Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль оголилася Фото з Instagram

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль показала пишний бюст Фото з Instagram

Розкішна Тіна Кароль Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для урочистості артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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