Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Кароль позувала у білизні чорного кольору, яка відмінно підкреслила її струнку і сексуальну фігуру.
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль показала сексуальну фігуру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. Вони засипали її компліментами.
"Шикарна, Тіно. На тебе зовсім не схоже", "Фігура просто вогонь", "Тіно, ти така гарна", "Дівчино, що ви коїте?", "Яка ж ти сексуальна", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Тіна Кароль в червоній сукні
Фото з Instagram
Тіна Кароль сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль оголилася
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль показала пишний бюст
Фото з Instagram
Розкішна Тіна Кароль
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для урочистості артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.
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