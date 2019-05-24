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Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

1.2тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Кароль позувала у білизні чорного кольору, яка відмінно підкреслила її струнку і сексуальну фігуру.

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль показала сексуальну фігуру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. Вони засипали її компліментами.

"Шикарна, Тіно. На тебе зовсім не схоже", "Фігура просто вогонь", "Тіно, ти така гарна", "Дівчино, що ви коїте?", "Яка ж ти сексуальна", — прокоментували люди.

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри
Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри
Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри
Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри
Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри
Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль в червоній сукні

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль оголилася

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Тіна Кароль показала пишний бюст

Фото з Instagram

Напівгола Кароль засвітила сексуальну фігуру: гарячі кадри

Розкішна Тіна Кароль

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для урочистості артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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