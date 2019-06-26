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Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті

1.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, розлучення якої вразило мережу, вирішила побалувати фанатів відвертим знімком.

Зірка позувала в леопардовому купальнику, продемонструвавши пружні сідниці, а фото опублікувала в Instagram.

Відзначимо, що останні публікації Камінської в соцмережі викликали різні припущення у шанувальників, навіть якщо вони були яскравими і здавалися веселими. Багато хто думав, що вона засмучена через розлучення з хірургом Едгаром, тому не соромилися у виразах емоцій в коментарях.

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"Коль смуток видно вам крізь окуляри, тоді вам в стрічку попа в сумному леопарді. Який відтінок смутку більше до душі", – підписала вона під фото, що представила в двох варіантах.

Слава Камінська - варіант 1

Слава Камінська - варіант 1

Instagram @ babaslavka

"Гарні груди й попа, шкода, що силікон", "З чого люди взяли, що у вас смуток. Ви обоє стали вільні, ви дві дуже сильні особистості. Я думаю, вам удвох було складніше і сумніше, ніж зараз", " Нафіг цей смуток в такому леопарді", "Ваше почуття гумору – це щось", "Фотошоп леопопи рулить, правда марганцівкою тягне", – відреагували фоловери.

Слава Камінська - варіант 2

Слава Камінська - варіант 2

Instagram @ babaslavka

Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті
Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті
Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті
Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті
Напівгола Камінська блиснула тілом перед розлученням: мережа в захваті
Слава Камінська в білизні

Слава Камінська в білизні

Instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

Слава Камінська

Слава Камінська

Instagram @ babaslavka

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. До суду, де вирішуватиметься питання про те, з ким залишаться діти, попросили не допускати журналістів.

Пізніше в мережі почали актівнго обговорювати розлучення Камінської, а на чоловіка співачки накинулися з критикою та звинуваченнями.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесрозлученняКраса
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