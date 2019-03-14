Напівгола Астаф'єва захопила фанатів шикарними грудьми: пікантні фото

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими пікантними знімками.
Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них зірка позувала зі скляними кулями, якими прикривала оголені груди.
Також на інших знімках вона постала у досить відвертому вбранні, а навколо неї були — мильні бульбашки. Зазначимо, що цими фото Астаф'єва анонсувала вихід своєї нової пісні #Playmate.
З любов'ю ваша #Playmate 💖 #photo @andrewwhiteph #mua @nencymakeup #hairstyle @daniamartemianov #dashaastafieva #style @noa_corsets @monstra_workshop
"Дашо, класні груди", "Ти прекрасна", "Неймовірно красиво", — написали шанувальники зірки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка й актриса Даша Астаф'єва несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.
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