Напівгола Анфіса Чехова засвітила сексуальну фігуру: гаряче фото

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні, продемонструвавши свою пишну фігуру.

"Хотіла написати щось філософське під цим фото. Але яка до біса філософія, коли на тобі така білизна", — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова у спокусливій білизні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова гола у ванній Фото з Instagram

Анфіса Чехова в нічній сорочці Фото з Instagram

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!