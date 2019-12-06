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6 грудня • оновлено в 03:10
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Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика: гарячі знімки

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Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика в новій фотосесії.

Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників відвертим образом.

Зокрема, красуня прикрасила обкладинку бразильського глянцю Vogue. На одному зі знімків Наомі позувала у накидці, якою прикривала голе тіло. Груди частково було приховано під довгим волоссям моделі.

Наомі Кемпбелл засвітила голі груди - Vogue

Наомі Кемпбелл засвітила голі груди - Vogue

instagram / naomi

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"Ми тебе обожнюємо", "Мамочки", "Красуня", "Моя королева", "Неймовірно гарна", – відреагували шанувальники.

Наомі Кемпбелл на обкладинці Vogue

Наомі Кемпбелл на обкладинці Vogue

instagram / naomi

Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика: гарячі знімки
Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика: гарячі знімки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модною премією Fashion Awards 2019, де отримала нагороду Fashion Icon Award. Зірка прийшла на захід у прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наомі Кемпбелл
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса Vogue
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