Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика: гарячі знімки

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл засвітила голі груди без ліфчика в новій фотосесії.
Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників відвертим образом.
Зокрема, красуня прикрасила обкладинку бразильського глянцю Vogue. На одному зі знімків Наомі позувала у накидці, якою прикривала голе тіло. Груди частково було приховано під довгим волоссям моделі.
Наомі Кемпбелл засвітила голі груди - Vogue
instagram / naomi
"Ми тебе обожнюємо", "Мамочки", "Красуня", "Моя королева", "Неймовірно гарна", – відреагували шанувальники.
Наомі Кемпбелл на обкладинці Vogue
instagram / naomi
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модною премією Fashion Awards 2019, де отримала нагороду Fashion Icon Award. Зірка прийшла на захід у прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.
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