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Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом

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Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва здивувала шанувальників виступом у костюмі, виконаному в БДСМ-стилістиці.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків із концерту, вразивши фоловерів відвертим вбранням.

"Виступали під таблетками. Від захитування. Хто відгадає, чому", – підписала вона під фотографією.

Відверте вбрання на концерті Астаф'євої

Відверте вбрання на концерті Астаф'євої

Instagram @ da_astafieva

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Так, Астаф'єва виступала у відвертому боді, поверх якого було натягнуту сітку. Образ доповнювали туфлі на величезній платформі, шкіряні підтяжки з перлами і чокер на шиї. Підтанцьовка співачки була в схожих вбраннях, за винятком намордників, в яких вони вийшли на сцену, і наклейок на сосках.

Даша Астаф'єва з балетом

Даша Астаф'єва з балетом

Instagram @ da_astafieva

Шанувальники в основному написали в коментарях, що Астаф'єва виглядає чудово, а також похвалили її за гарну фігуру. Більш того, в мережі пригадали співачку Maruv, яка виступає в схожих образах.

"Боже, яка ж ти гарна", "Даша, Ви прекрасні", "Ноги", "Я хворію від Ваших концертних нарядів", "Даша, ви звичайно запаморочливі, секс-вогонь-пожежа", "Фігура вогонь", "Maruv копіює стиль у тебе ", – написали в мережі.

Відверті танці на концерті Астаф'євої

Відверті танці на концерті Астаф'євої

Instagram @ da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Instagram @ da_astafieva

Концерт Астаф'євої у стилі БДСМ

Концерт Астаф'євої у стилі БДСМ

Instagram @ da_astafieva

Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва захопила мережу відвертими фото, на якому позувала оголеною, прикрившись білою тканиною.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКрасаконцертфотосессія
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