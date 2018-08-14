Найсміливіша модель світу оголила пікантну частину тіла: фотофакт

Американська зірка соціальних мереж Емілі Ратаковскі, яку називають однією з найсміливіших і розкутих моделей, оголила саму пікантну точку свого тіла.
Так, 27-річна красуня захопила шанувальників новим гарячим фото на водному скутері. Знімок Емілі Ратаковскі опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Так, Емілі підкорила своїх шанувальників відвертою фотографією, де чітко видно її апетитну "п'ята точка".
За короткий час знімок зібрав майже 1,7 мільйона лайків від шанувальників, а також понад 11 тисяч коментарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше напівоголена Емілі Ратаковскі похвалилася тілом в зухвалому бікіні.