У Росії за таке звільняють: найсексуальніші вчителі України в мережі

У багатьох школа асоціюється із заборонами, які в першу чергу стосуються зовнішнього вигляду. Нерідко обмеження накладають не тільки на учнів, а й на вчителів — в такому випадку конфліктів не уникнути. Так і нещодавно в Росії стався скандал: вчительку російської мови з Барнаула Тетяну Кувшинникову звільнили зі школи за фото у купальнику.

У зв'язку з цією історією OBOZREVATEL вирішив показати, що українські вчителі мають право на особисте життя. Ми проаналізували соцмережі і склали фотопідбірку найпривабливіших вчительок нашої країни, які не посоромилися похвалитися знімками в купальниках.

Ксенія Лагута, Харків

Новини Розпусне фото чемпіонки України потрапило в інтернет

Наталія Кіщук

Марина Дудко

Олена Давиденко, с. Білогородка, Київська область

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-педіатр з Кінешми (Росія) Анастасія Орлова зробила гарячу фотосесію у білизні і піддалася цькуванню в соцмережах.

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