У Росії за таке звільняють: найсексуальніші вчителі України в мережі

У багатьох школа асоціюється із заборонами, які в першу чергу стосуються зовнішнього вигляду. Нерідко обмеження накладають не тільки на учнів, а й на вчителів — в такому випадку конфліктів не уникнути. Так і нещодавно в Росії стався скандал: вчительку російської мови з Барнаула Тетяну Кувшинникову звільнили зі школи за фото у купальнику.
У зв'язку з цією історією OBOZREVATEL вирішив показати, що українські вчителі мають право на особисте життя. Ми проаналізували соцмережі і склали фотопідбірку найпривабливіших вчительок нашої країни, які не посоромилися похвалитися знімками в купальниках.
Ксенія Лагута, Харків
Наталія Кіщук
Марина Дудко
Ну що ж ... почнемо цею забіг🏃🏻♀️ • Бажаю батькам и особливо колегам-вчителям 👩🏻🏫наснагі, Терпіння, світу, міцного здоров`я и радісного серця! "Хіба ви не знаєте, что ті, хто на перегонах біжить, усі Біжать, но нагородили пріймає один? Біжіть так, щоб одержали ви!" 1-е до коринтян 9:24 #backtoschool # september2018 #teacher # вчителька # школавінограднік
Олена Давиденко, с. Білогородка, Київська область
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Листопад такоже может буті по-літньому спекотній🙈🍂🔥 #egypt #sharmelsheikh #neamabay #sunniday #holiday #egypt #sharmelsheikh #sun #pool #girl #beauty #beautiful #blonde #egypt #sharmelsheikh #neamabay #rest #holidays #model # fashion #cute #pretty #princess #instagood #swim #summer #caro #seaview #view #sea #love #vacation #africa #sun #fashion #cute #pretty #princess #instagood #swim #summer #cairo #salamaleikum
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-педіатр з Кінешми (Росія) Анастасія Орлова зробила гарячу фотосесію у білизні і піддалася цькуванню в соцмережах.
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