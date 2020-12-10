Найпопулярніші помилки в макіяжі, які додають віку: опубліковано список

Під час нанесення макіяжу важливо не припускатися помилок, які не тільки зіпсують вашу красу, а й додадуть до вашого віку ще кілька років. Тому головне дотримуватися простих правил і не забувати про них.

Завдяки цим лайфхакам ви виглядатимете значно молодше і чудово. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Доглядайте за бровами

Брови – це одна з найвиразніших рис обличчя. Щоб виглядати гарніше і не додавати до свого віку пару зайвих років – необхідно доглядати за ними. Не забувайте підфарбовувати брови, вискубувати їх і підкреслювати їх форму.

Доглядайте за бровами imkosmetik.com

Обирайте правильний відтінок тонального крему

Тональний крем може добре приховати всі недоліки на обличчі. Під час вибору відтінку потрібно враховувати те, що занадто темний варіант може вас зістарити і буде виглядати неприродно. Якщо ви не можете визначитися і знайти свій колір крему – зверніться за консультацією до професіоналів.

Обирайте правильний відтінок тонального крему Wobs

Не використовуйте занадто яскраві рум'яна

Рум'яна наносять на обличчя для того, що підкреслити вилиці. Але в макіяжі головне не перестаратися і не захопитися ними. Так, постарайтеся наносити в меншій кількості або взагалі позбутися від блискучих і яскравих рум'ян, адже вони тільки додадуть декілька років до віку.

Не використовуйте занадто яскраві рум'яна МЕГА

Користуйтеся праймером

Праймер – це база під макіяж, яка наноситься до тонального крему. Він вирівнює відтінок, згладжує зморшки, пори і шрами. Важливо не переборщити з його нанесенням.

Користуйтеся праймером Vogue UA

Малюйте акуратні стрілки

Широкі стрілки вже не в моді і можуть старити вас на кілька років. Тому намагайтеся малювати акуратні та тонкі, а також розтушовувати їх.

Малюйте акуратні стрілки Elle.ua

Не обирайте холодні кольори волосся

Останнім часом любительки блонду під час фарбування за краще обирають холодні відтінки. Але мало хто знає, що такі кольори тільки роблять вас старше. Тому намагайтеся фарбувати волосся в темні відтінки, так ви будете виглядати молодше.

Не обирайте холодні кольори волосся Beauty Hair Expert

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нашому житті є речі, які погано впливають не тільки на здоров'я, але і жіночу красу та молодість. Тому від них потрібно терміново позбуватися.