Найпопулярніші помилки в макіяжі, які додають віку: опубліковано список

Під час нанесення макіяжу важливо не припускатися помилок, які не тільки зіпсують вашу красу, а й додадуть до вашого віку ще кілька років. Тому головне дотримуватися простих правил і не забувати про них.

Завдяки цим лайфхакам ви виглядатимете значно молодше і чудово. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Брови – це одна з найвиразніших рис обличчя. Щоб виглядати гарніше і не додавати до свого віку пару зайвих років – необхідно доглядати за ними. Не забувайте підфарбовувати брови, вискубувати їх і підкреслювати їх форму.

Тональний крем може добре приховати всі недоліки на обличчі. Під час вибору відтінку потрібно враховувати те, що занадто темний варіант може вас зістарити і буде виглядати неприродно. Якщо ви не можете визначитися і знайти свій колір крему – зверніться за консультацією до професіоналів.

Рум'яна наносять на обличчя для того, що підкреслити вилиці. Але в макіяжі головне не перестаратися і не захопитися ними. Так, постарайтеся наносити в меншій кількості або взагалі позбутися від блискучих і яскравих рум'ян, адже вони тільки додадуть декілька років до віку.

Праймер – це база під макіяж, яка наноситься до тонального крему. Він вирівнює відтінок, згладжує зморшки, пори і шрами. Важливо не переборщити з його нанесенням.

Широкі стрілки вже не в моді і можуть старити вас на кілька років. Тому намагайтеся малювати акуратні та тонкі, а також розтушовувати їх.

Останнім часом любительки блонду під час фарбування за краще обирають холодні відтінки. Але мало хто знає, що такі кольори тільки роблять вас старше. Тому намагайтеся фарбувати волосся в темні відтінки, так ви будете виглядати молодше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нашому житті є речі, які погано впливають не тільки на здоров'я, але і жіночу красу та молодість. Тому від них потрібно терміново позбуватися.