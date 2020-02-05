Асиметричний боб-каре та піксі: наймодніші короткі стрижки 2020 року

Багато хто думає, що стрижки на коротке волосся – це не модно. Однак тренди на 2020 рік говорять зворотне – це стильно і красиво.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку з найстильніших коротких стрижок.
Стрижка "під хлопчика"
Ультракоротка стрижка "під хлопчика" – це варіант для сміливих і впевнених у собі. Тих, хто не боїться попрощатися з довжиною і зустрітися з численними питаннями.
Фото: pix-feed.com
Фото: alfaprof-market.ru
Фото: elle.ru
Асиметричний боб-каре
Асиметричний боб додасть шевелюрі об`єму і текстурності. Також за рахунок такої зачіски вдасться приховати недоліки та скорегувати форму обличчя.
Фото: dlyarostavolos.com
Фото: avrorra.com
Фото: flakonn.com
Піксі
Також якщо ви не боїтеся експериментувати, то ультрамодна піксі відмінно підійде вам! Така зачіска легко укладається й підходить жінкам з тонким волоссям.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Стрижка "шапочка"
Оригінальна стрижка "шапочка" зробить будь-який образ цікавішим, незвичайним та яскравим. Завдяки її багатошаровості зачіска вийде пишною та об'ємною, надаючи обличчю витонченості та жіночності.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.
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