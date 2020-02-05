Асиметричний боб-каре та піксі: наймодніші короткі стрижки 2020 року

Багато хто думає, що стрижки на коротке волосся – це не модно. Однак тренди на 2020 рік говорять зворотне – це стильно і красиво.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку з найстильніших коротких стрижок.

Стрижка "під хлопчика"

Ультракоротка стрижка "під хлопчика" – це варіант для сміливих і впевнених у собі. Тих, хто не боїться попрощатися з довжиною і зустрітися з численними питаннями.

Фото: pix-feed.com

Фото: alfaprof-market.ru

Фото: elle.ru

Асиметричний боб-каре

Асиметричний боб додасть шевелюрі об`єму і текстурності. Також за рахунок такої зачіски вдасться приховати недоліки та скорегувати форму обличчя.

Фото: dlyarostavolos.com

Фото: avrorra.com

Фото: flakonn.com

Піксі

Також якщо ви не боїтеся експериментувати, то ультрамодна піксі відмінно підійде вам! Така зачіска легко укладається й підходить жінкам з тонким волоссям.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Стрижка "шапочка"

Оригінальна стрижка "шапочка" зробить будь-який образ цікавішим, незвичайним та яскравим. Завдяки її багатошаровості зачіска вийде пишною та об'ємною, надаючи обличчю витонченості та жіночності.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!