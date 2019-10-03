Найкрасивіші сідниці в світі: відверті фото зірки Playboy

У 2019 році в конкурсі краси Miss BumBum, на якому вибирають володарку найкрасивіших сідниць світу, перемогла бразильська модель Playboy Сьюзі Кортес.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Кортес. Зазначимо, що в 2015 році вона отримала титул "Міс бум-бум" Бразилії.
Сьюзі Кортес
24СМІ
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Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса Дженніфер Гарнер визнана найкрасивішою жінкою планети за версією журналу People.
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