Найкрасивіші і найвпливовіші жінки-політики у світі: який вони мають вигляд

Авторитетними політиками можуть бути не тільки чоловіки. Дедалі частіше саме жінки досягають успіху в кар'єрі завдяки своїй працьовитості й завзятості.

Водночас багатьом ще вдається поєднувати з роботою виховання дітей, благодійну діяльність та стежити за модою. OBOZREVATEL вирішив зруйнувати стереотипи про красивих жінок і познайомити вас із шістьма політикинями, які здатні довести, що краса, розум і сильний характер можуть гармонійно поєднуватися в одній людині.

1. Кая Каллас, Естонія

26 січня стало відомо, що 43-річна Кая Каллас очолила уряд Естонії. В історії країни вперше цю посаду обійняла жінка. Кая Каллас також відома як голова Партії реформ, юристка, колишня депутатка Європейського парламенту в складі Альянсу лібералів і демократів за Європу.

Додамо, що Естонія також стала першою у світі країною, де посади президента і прем'єр-міністра обіймають жінки.

2. Магдалена Огурек, Польща

Огурек називають найкрасивішою жінкою-політиком Європи. Зараз Магдалені 41 рік. За цей час вона встигла вивчитися у двох університетах, отримати ступінь докторки філософії, написати дві книги з історії, знятися в кіно, народити дочку і взяти участь у президентських виборах як кандидатка.

3. Арпіне Ованесян, Вірменія

37-річна Ованесян увійшла в історію як перша жінка, яка коли-небудь обіймала пост міністерки юстиції у Вірменії. Крім того, вона є відомою вірменською політикинею, адвокаткою і кандидаткою юридичних наук, колишньою міністеркою юстиції та колишньою віцепрезиденткою Національних Зборів Вірменії.

У 2017 році Ованесян обіймала посаду віцеспікерки Парламентської Асамблеї Ради Європи.

4. Ранія аль-Абдулла, Йорданія

Ранія аль-Абдулла – королева Йорданії. Крім виховання чотирьох дітей і участі в соціальних проєктах, вона керує Йорданським фондом, неурядовою організацією, яку вона створила 1995 року. Крім цього, королева надає допомогу жінкам, які хочуть брати участь в економічному житті країни й бореться із жорстоким поводженням з дітьми. Окремий захват – стиль Ранії, завдяки якому їй присвячують статті у Vogue і Harper's Bazaar Arabia.

5. Колінда Грабар-Китарович, Хорватія

Колінда Грабар-Китарович була президенткою Хорватії з 2015 до 2020 року. Вона – перша жінка, яка стала главою держави за всю її історію. 52-річна усміхнена білявка має за плечима кілька вищих освіт, знає сім мов, захоплюється футболом і часто відвідує матчі.

Також відомо, що коли фотографії Грабар-Китарович у купальнику стали вірусними, вона отримала титул найсексуальнішої президентки.

6. Шерідан Олівер, Бразилія

До 2014 року Шерідан обіймала пост секретаря з питань розвитку людських ресурсів в Бразилії. Цього ж року вона пройшла в конгрес із максимальною кількістю голосів і стала першою жінкою, яка підтримала імпічмент президента Бразилії Ділми Русеф.

За свою кар'єру Олівер розробила безліч програм, які поліпшили життя всіх жителів у Рораймі – північному штаті Бразилії. Завдяки Шерідан понад 50 тисяч сімей отримати позики. На своїй посаді політикиня максимально надавала допомогу людям з обмеженими можливостями, пенсіонерам та молоді, а також жінкам, які займаються сільським господарством.

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