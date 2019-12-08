Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася серією гарячих фото з Маямі.
На знімках, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Белла позує в сексуальному чорному купальнику.
Белла Хадід в купальнику
На фото можна побачити шикарну фігуру Хадід – її довгі стрункі ноги, тонку талію, плоский живіт.
Белла Хадід в купальнику
Інстаграм
Шанувальники не змогли приховати свого захоплення від ідеальних форм моделі і засипали її компліментами:
"Дуже гаряча", "Така сексуальна", "Яка красуня", "Мрія, а не дівчина".
Белла Хадід
Інстаграм
Белла Хадід
Інстаграм
Белла Хадід
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL нещодавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, який привертав всю увагу публіки до сідниць моделі.
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