Головна Новини
8 грудня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото

4.6т
Читати матеріал російською

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася серією гарячих фото з Маямі.

На знімках, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Белла позує в сексуальному чорному купальнику.

Белла Хадід в купальнику

Белла Хадід в купальнику

Новини
Найкрасивіша жінка без макіяжу: топ найнесподіваніших фото Белли Хадід

На фото можна побачити шикарну фігуру Хадід – її довгі стрункі ноги, тонку талію, плоский живіт.

Белла Хадід в купальнику

Белла Хадід в купальнику

Інстаграм

Шанувальники не змогли приховати свого захоплення від ідеальних форм моделі і засипали її компліментами:

"Дуже гаряча", "Така сексуальна", "Яка красуня", "Мрія, а не дівчина".

Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото
Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото
Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото
Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото
Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото
Белла Хадід

Белла Хадід

Інстаграм

Белла Хадід

Белла Хадід

Інстаграм

Белла Хадід

Белла Хадід

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL нещодавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, який привертав всю увагу публіки до сідниць моделі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
8
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги