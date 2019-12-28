Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру: гаряче відео

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася пікантним відео, на якому показала спокусливі сідниці.

Ролик зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Так на відео Белла зняла себе в дзеркалі. У кадрі Хадід позує в чорній білизні, яка вигідно підкреслила сексуальні сідниці моделі.

Шанувальники вже традціонно засипали зірку компліментами. Зокрема, фанати прийшли в захват від ідеальної фігури Белли:

"Мені потрібно це тіло", "Ідеальне тіло", "Красуня", "Королева".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, який привернув увага публіки до сідниць моделі.

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