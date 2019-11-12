Найкрасивіша жінка в світі виставила напоказ пишні груди без білизни

Американська модель Белла Хадід показала гарячі фото, на яких засвітила оголені груди.

Пікантними фотографіями знаменитість поділилася в своєму Instagram.

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У кадрі Белла позує в шкіряній куртці, одягненій на голе тіло. Косуха лише трохи прикриває груди дівчини. Доповнюють образ коротенькі чорні шорти, які підкреслили сідниці зірки.

По всій видимості, фотографії - нова фотосесія Хадід. Адже, крім відвертого одягу, Белла постала і з новою стрижкою - незвично коротким волоссям.

Інстаграм

Примітно, що спокусливі кадри - не рідкість в соцмережі молодшої з сестер Хадід.

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, провівши фурор ексцентричним вбранням, який вся увага публіки привертав до сідниць моделі.

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