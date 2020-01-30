Найкрасивіша жінка в світі повністю роздяглася на камеру: пікантні фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, роздяглася в новій фотосесії.

Гарячими фотографіями поділилася сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Як з'ясувалося, відверті кадри були зроблені для глянцевого журналу Love Magazine. На пікантних фото 23-річна Белла позувала оголеною, а її груди прикривала лише тонка чорна смужка.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Крім того, на деяких знімках Хадід позує в сексуальному купальнику, який пікантно прикрив інтимні частини тіла моделі.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

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