Найкрасивіша жінка в світі оголила груди. Фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.
Так, знімок модель розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Белла Хадід
goodfon.ru
Хадід поділилася знімком, зробленим під час відпочинку на острові Сен-Барт. На ньому зірка лежить на зеленій галявині.
Як повідомляв OBOZREVATEL нещодавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, який привертав всю увагу публіки до сідниць моделі.
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