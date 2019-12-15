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15 грудня • оновлено в 10:38
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Найкрасивіша жінка в світі оголила груди. Фото

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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

Так, знімок модель розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

goodfon.ru

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Хадід поділилася знімком, зробленим під час відпочинку на острові Сен-Барт. На ньому зірка лежить на зеленій галявині.

aura bella ™ ️ 🔮

Публікація від Bella (@bellahadid)

Як повідомляв OBOZREVATEL нещодавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, який привертав всю увагу публіки до сідниць моделі.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Белла Хадід
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