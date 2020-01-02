Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику

Американська модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою в світі, показала спокусливі фото.
На знімках, якими зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, Белла позує в крихітному купальнику.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Кадри були зроблені під час відпочинку в теплих краях, куди модель полетіла на днях.
Так, сексуальний купальник, який ледь прикривав груди Хадід, підкреслив розкішні форми моделі.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
До речі, в перший день свого відпочинку Белла порадувала шанувальників не менш гарячою публікацією. У кадрі Хадід позує в розстібнутій джинсовій сорочці, яку одягла на голе тіло.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.
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