Найкрасивіша жінка в світі блиснула голими грудьми на публіці. Фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила шикарну фігуру в пікантному вбранні.

Так, модель стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі. Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

Белла Хадід Getty

Белла Хадід Getty

Белла Хадід Getty

Белла Хадід Getty

На своїй сторінці в Instagram знаменитість також поділилася відео з модного показу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

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