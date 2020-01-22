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22 січня • оновлено в 10:27
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Найкрасивіша жінка в світі блиснула голими грудьми на публіці. Фото

3.4т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила шикарну фігуру в пікантному вбранні.

Так, модель стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

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Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру: гаряче відео

На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі. Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

На своїй сторінці в Instagram знаменитість також поділилася відео з модного показу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
По каким параметрам оценивали её красоту? Это же просто трешак.
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