Найкрасивіша бабуся планети з Одеси розкрила секрет молодості

58-річна мешканка Одеси Світлана Гасс, яка завоювала титул "супербабусі" на конкурсі Mrs Grandma Globe у Болгарії і стала переможницею на міжнародному конкурсі краси Ms. Transcontinental Classic у США, розповіла про секрети своєї молодості.

В інтерв'ю КП жінка зізналася, що щоранку починає з 45-хвилинної медитації, також обов'язково гуляє на свіжому повітрі та приділяє час догляду за собою.

"Краще, звичайно, це робити в салоні (Світлана – власниця одного з таких салонів краси. – Ред.), за допомогою професійних засобів. Але є процедури, які можна робити де завгодно. Я, наприклад, використовую в якості скрабу морський пісок. сідаю, набираю жменю піску і обтираю ним усе тіло", – розповіла найкрасивіша бабуся світу.

Світлана Гасс Instagram@svetlanagass

"Робити маски з огірків чи помідорів, як наші мами, не раджу. Там зараз стільки хімії, що незрозуміло, чого від них більше – шкоди або користі", – додала вона.

Жінка запевняє, що бути задоволеним собою – один із найважливіших кроків на шляху до здорового та красивого тіла. Також вона радить звернути увагу на якість харчування.

Instagram@svetlanagass

"У нас у роду "законодавцем моди" на здорове харчування була бабуся. Вона виписувала якісь журнали, хоч їх важко було дістати, вичитувала там поради та рецепти. Сама харчувалася правильно і сім'ю навчила. Перед роботою обов'язково снідала, бігала додому на обід, вечеряла. Її, до речі, так само, як мене зараз, запитували, чи не сестри вони з мамою. Так що у мене до всього іншого хороші гени", – визнала Гасс.

Instagram@svetlanagass

На сніданок вона їсть каші, яйця, сир і фрукти, в обід – м'ясо, рибу, салати або запечені овочі.

"Вечеряю так, щоб встигнути до восьмої вечора. Обов'язково випиваю на добу два літри чистої води без газу. Найголовніше – не переїдати, їсти маленькими порціями і не підходити до холодильника вночі. А так їсти можна все, що тобі смачно. Хліб теж, незважаючи на всі міфи!" – зазначила жінка.

Instagram@svetlanagass

Вона підкреслила, що здорове харчування – це не обов'язково дорого. "Так, цвітна капуста може бути дорожчою, ніж звичайна. Але ти ж не з'їси всю головку зараз. Чи не будеш їсти яблука кілограмами. І курочки вистачить на п'ять-шість порцій", – сказала Гасс.

Instagram@svetlanagass

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