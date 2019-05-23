Найдорожча пишнотіла модель завела мережу запальним відео в купальнику

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем завела мережу запальним рекламним роликом з молодшою сестрою Еббі.
Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, порадувавши численних шанувальників (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
"Я дуже схвилювала тим, що моя приголомшлива сестра зніметься зі мною в моїй новій кампанії. Еббі, ми всі переживаємо разом: від пізніх нічних телефонних дзвінків і гарячих відпусток до сліз і сміху, шлюбу, дітей та всього, що принесло нам життя. Краще у всьому цьому – це бути поруч з тобою! Я так пишаюся тим, що є твоєю старшою сестрою", – підписала Грем під відео.
Реклама купальників - Ешлі та Еббі Грем
Instagram @ abigailgrahamralston
Ешлі та Еббі Грем в рекламі
Instagram @ abigailgrahamralston
Ешлі Грем з сестрою
Instagram @ abigailgrahamralston
Ешлі та Еббі Грем
Instagram @ abigailgrahamralston
Could not be more excited to have my stunning sister @abigailgrahamralston by my side in my new @swimsuitsforall campaign 👙💕 Abby , we have been through it all together ... from the late night phone calls and last minute vacations to tears and laughter navigating our way through marriage, babies and all that life has brought us. The best thing about it all is getting to do it with you ! I'm so proud to be your big sister ❤️ And it was fun to see you rocking these suits !! 🔥🔥🔥 New collection is out! Link in bio to shop
Шанувальники були в захваті від кадрів з Ешлі та Еббі Грем. У коментарях продемонстрували яскраву реакцію на запальний ролик.
реакція шанувальників
інстаграм Ешлі Грем
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем визнана однією з найдорожчих моделей нестандартних розмірів. Вона любить своє тіло і пишається ним, про що не забуває нагадувати шанувальникам. Нещодавно Грем знялася в новій фотосесії, в якій перевтілилася у чоловіка-качка.
Пізніше вона показала відео з салону краси, де проткнула обличчя десятками голок, які стирчали в різні боки. Акупунктура дозволяє їй зняти напругу, біль, стрес.
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