Найдорожча пишнотіла модель завела мережу запальним відео в купальнику

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем завела мережу запальним рекламним роликом з молодшою сестрою Еббі.

Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, порадувавши численних шанувальників (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Я дуже схвилювала тим, що моя приголомшлива сестра зніметься зі мною в моїй новій кампанії. Еббі, ми всі переживаємо разом: від пізніх нічних телефонних дзвінків і гарячих відпусток до сліз і сміху, шлюбу, дітей та всього, що принесло нам життя. Краще у всьому цьому – це бути поруч з тобою! Я так пишаюся тим, що є твоєю старшою сестрою", – підписала Грем під відео.

Новини Відома російська модель розбурхала мережу голими грудьми

Реклама купальників - Ешлі та Еббі Грем Instagram @ abigailgrahamralston

Ешлі та Еббі Грем в рекламі Instagram @ abigailgrahamralston

Ешлі Грем з сестрою Instagram @ abigailgrahamralston

Ешлі та Еббі Грем Instagram @ abigailgrahamralston

Шанувальники були в захваті від кадрів з Ешлі та Еббі Грем. У коментарях продемонстрували яскраву реакцію на запальний ролик.

реакція шанувальників інстаграм Ешлі Грем

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем визнана однією з найдорожчих моделей нестандартних розмірів. Вона любить своє тіло і пишається ним, про що не забуває нагадувати шанувальникам. Нещодавно Грем знялася в новій фотосесії, в якій перевтілилася у чоловіка-качка.

Пізніше вона показала відео з салону краси, де проткнула обличчя десятками голок, які стирчали в різні боки. Акупунктура дозволяє їй зняти напругу, біль, стрес.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!