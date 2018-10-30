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Найдорожча пишнотіла модель святкує день народження: гарячі фото красуні

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У вівторок, 30 жовтня свій день народження святкує американська супермодель, одна з найбільш високооплачуваних манекенниць формату plus-sizе Ешлі Грем.

Пишнотілій зірці соціальних мереж виповнився 31 рік. Грем найбільш відома як модель, яка однією з перших повних дівчат прикрасила обкладинки культових глянців, серед яких Elle Quebec,Vogue,Harper's Bazaar, Glamour,Elle UK та інші.

У 2016 році, вона стала першою "plus-size"-моделлю, що з'явилася на обкладинці спортивного видання Sports Illustrated Swimsuit Issue. OBOZREVATEL пропонує подивитися гарячі фотографії апетитної красуні.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пишнотіла супермодель Ешлі Грем підкорила фанатів сміливим роликом, на якому позує разом зі своєю матір'ю. Під час відпустки жінки зняли провокаційне відео, де мати і дочка вульгарно танцюють одна з одною.

Особи
Ешлі Грехем (Ashley Graham)Ешлі Грем
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