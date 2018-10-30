Найдорожча пишнотіла модель святкує день народження: гарячі фото красуні

У вівторок, 30 жовтня свій день народження святкує американська супермодель, одна з найбільш високооплачуваних манекенниць формату plus-sizе Ешлі Грем.

Пишнотілій зірці соціальних мереж виповнився 31 рік. Грем найбільш відома як модель, яка однією з перших повних дівчат прикрасила обкладинки культових глянців, серед яких Elle Quebec,Vogue,Harper's Bazaar, Glamour,Elle UK та інші.

У 2016 році, вона стала першою "plus-size"-моделлю, що з'явилася на обкладинці спортивного видання Sports Illustrated Swimsuit Issue. OBOZREVATEL пропонує подивитися гарячі фотографії апетитної красуні.

Новини Пишногруда Ешлі Грем продемонструвала купальники власного бренду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пишнотіла супермодель Ешлі Грем підкорила фанатів сміливим роликом, на якому позує разом зі своєю матір'ю. Під час відпустки жінки зняли провокаційне відео, де мати і дочка вульгарно танцюють одна з одною.