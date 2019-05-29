Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій з посмішкою позує в яскравому купальнику, який підкреслює її пишні форми.

"Сподіваюся, вам усім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю вдячність за те, що була вдома в оточенні друзів і сім'ї – і в прекрасну погоду в перші вихідні літа", – підписала вона під знімком, рекламуючи купальник бренду, з яким співпрацює.

Шанувальники в коментарях почали масово хвалити Грем та її фігуру. Багато хто написав, що вона виглядає красивою і щасливою.

Instagram @ashleygraham

Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Instagram @ashleygraham

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем визнана однією з найдорожчих моделей нестандартних розмірів. Вона любить своє тіло і пишається ним, про що не забуває нагадувати шанувальникам. Нещодавно Грем знялася в новій фотосесії, в якій перевтілилася у чоловіка-качка.

Пізніше вона показала відео з салону краси, де проткнула обличчя десятками голок, які стирчали в різні боки. Акупунктура дозволяє їй зняти напругу, біль, стрес.

Нещодавно вона знялася в пікантній фотосесії зі своєю сестрою, яку вперше показала публіці.

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