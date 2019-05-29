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/Краса

Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

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Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій з посмішкою позує в яскравому купальнику, який підкреслює її пишні форми.

"Сподіваюся, вам усім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю вдячність за те, що була вдома в оточенні друзів і сім'ї – і в прекрасну погоду в перші вихідні літа", – підписала вона під знімком, рекламуючи купальник бренду, з яким співпрацює.

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Шанувальники в коментарях почали масово хвалити Грем та її фігуру. Багато хто написав, що вона виглядає красивою і щасливою.

Hope you all enjoyed the long weekend! I'm feeling grateful to have been at home surrounded by friends and family 💕 and in beautiful weather for the first weekend of summer ! ☀️☀️☀️ new @swimsuitsforall collection link in my bio! 👙

Публікація від ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

Instagram @ashleygraham

Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми
Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

Instagram @ashleygraham

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем визнана однією з найдорожчих моделей нестандартних розмірів. Вона любить своє тіло і пишається ним, про що не забуває нагадувати шанувальникам. Нещодавно Грем знялася в новій фотосесії, в якій перевтілилася у чоловіка-качка.

Пізніше вона показала відео з салону краси, де проткнула обличчя десятками голок, які стирчали в різні боки. Акупунктура дозволяє їй зняти напругу, біль, стрес.

Нещодавно вона знялася в пікантній фотосесії зі своєю сестрою, яку вперше показала публіці.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Ешлі Грем
Теги
плюс сайзмодельМодель XLшоу-бизнесфотосессія
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Степанова Юлия
Степанова Юлия
Спacи6o тому, кто покaзaл мне этот чудо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1b4bub5 Простo пpойдя прoстой опроc пoлyчилa пoчти пoлугoдовую зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa ecть возмoжнocть=)
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