Найдорожча пишнотіла модель блиснула неосяжними грудьми

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій з посмішкою позує в яскравому купальнику, який підкреслює її пишні форми.
"Сподіваюся, вам усім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю вдячність за те, що була вдома в оточенні друзів і сім'ї – і в прекрасну погоду в перші вихідні літа", – підписала вона під знімком, рекламуючи купальник бренду, з яким співпрацює.
Шанувальники в коментарях почали масово хвалити Грем та її фігуру. Багато хто написав, що вона виглядає красивою і щасливою.
Hope you all enjoyed the long weekend! I'm feeling grateful to have been at home surrounded by friends and family 💕 and in beautiful weather for the first weekend of summer ! ☀️☀️☀️ new @swimsuitsforall collection link in my bio! 👙
Instagram @ashleygraham
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Instagram @ashleygraham
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем визнана однією з найдорожчих моделей нестандартних розмірів. Вона любить своє тіло і пишається ним, про що не забуває нагадувати шанувальникам. Нещодавно Грем знялася в новій фотосесії, в якій перевтілилася у чоловіка-качка.
Пізніше вона показала відео з салону краси, де проткнула обличчя десятками голок, які стирчали в різні боки. Акупунктура дозволяє їй зняти напругу, біль, стрес.
Нещодавно вона знялася в пікантній фотосесії зі своєю сестрою, яку вперше показала публіці.
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