Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка

Культова американська модель формату plus-size, одна з найбільш високооплачуваних зірок Ешлі Грем в новій фотосесії перетворилася на чоловіка-качка.

Відповідні знімки, які зробила британський фотограф Касс Берд, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Це була така кумедна зйомка, Касс Берд завжди виявляє дивну сторону мене, за яку я завжди вдячна", – поділилася Грем, подякувавши журналу The last magazine за те, що вони прикрасили її знімком обкладинку.

Так, на модель натягнули костюм, який зображував дуже м'язистого чоловіка. Що примітно, верх водолазки був оздоблений як рот, тому Ешлі практично не можна було впізнати.

Не обійшлося і без розкутого знімка в купальнику, на якому Грем без сорому закинула одну ногу вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Грем радувала шанувальників спокусливими формами в короткій шкіряній сукні.

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