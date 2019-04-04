|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка

2.3тЧитати матеріал російською

Культова американська модель формату plus-size, одна з найбільш високооплачуваних зірок Ешлі Грем в новій фотосесії перетворилася на чоловіка-качка.

Відповідні знімки, які зробила британський фотограф Касс Берд, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Це була така кумедна зйомка, Касс Берд завжди виявляє дивну сторону мене, за яку я завжди вдячна", – поділилася Грем, подякувавши журналу The last magazine за те, що вони прикрасили її знімком обкладинку.

Новини
Ноги до стелі: напівгола російська телезірка розбурхала пікантними знімками
Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка

Так, на модель натягнули костюм, який зображував дуже м'язистого чоловіка. Що примітно, верх водолазки був оздоблений як рот, тому Ешлі практично не можна було впізнати.

Не обійшлося і без розкутого знімка в купальнику, на якому Грем без сорому закинула одну ногу вгору.

Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка
Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка
Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка
Найдорожча модель-пампушка перетворилася на чоловіка-качка

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Грем радувала шанувальників спокусливими формами в короткій шкіряній сукні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ешлі Грем
Теги
КрасафотосессіяМодель XLплюс сайз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки