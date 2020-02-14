Найбільша plus-size модель в світі розлучається з чоловіком: як вона виглядає

Найповніша модель в світі Тесс Холідей розійшлася зі своїм чоловіком Ніком Холідей.

Пара одружилася в 2015 році, а через пару років у них народився спільний син Боуї. Модель часто публікує знімки сина в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/tessholliday

Останні кілька місяців подружжя живе в різних країнах. Тесс сама зізналася, що її чоловік полетів до Австралії.

instagram.com/tessholliday

Незважаючи на це, Холідей продовжує публікувати яскраві фото в своїх соціальних мережах.

instagram.com/tessholliday

instagram.com/tessholliday

instagram.com/tessholliday

instagram.com/tessholliday

instagram.com/tessholliday

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита британська співачка Адель, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі, була помічена на відпочинку на Карибських островах.

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