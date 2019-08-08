"Надю, це ви? Не вірю!" Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі

Позафракційна народна депутатка Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради набрала всього вісім голосів, знялася у незвичайній для неї фотосесії.

Савченко у довгій смарагдовій сукні кружляла і граційно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Фото з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, а відео виклала у Stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!" – загадково підписала нардепка знімки, не уточнивши, в якій саме країні перебуває.

Надія Савченко постала у незвичному образі колаж

Після романтичної фотосесії Савченко просто в одязі занурилася у воду, усміхнулася і кокетливо помахала рукою.

Шанувальники і друзі нардепа із захватом і здивуванням сприйняли її жіночний образ. "Надю, ви супермодель! Класна фотосесія!", "Невже Надя вдягла сукню?", "Красуня! Така жіночна!", "Надю, хіба це ви? Не вірю!" – розсипалися вони у компліментах під постом Савченко.

Савченко засипали компліментами у мережі Скріншот

Савченко засипали компліментами у мережі Скріншот

Савченко засипали компліментами у мережі Скріншот

Савченко у смарагдовій сукні позувала на камеру Facebook Надії Савченко

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на Балтійському морі Facebook Надії Савченко

Савченко кружляла і махала рукою Facebook Надії Савченко

Савченко позувала на безлюдному узбережжі Facebook Надії Савченко

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після звільнення з російської в'язниці Надія Савченко неодноразово вражала громадськість своїм зовнішнім виглядом:

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