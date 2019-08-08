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"Надю, це ви? Не вірю!" Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі

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Позафракційна народна депутатка Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради набрала всього вісім голосів, знялася у незвичайній для неї фотосесії.

Савченко у довгій смарагдовій сукні кружляла і граційно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Фото з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, а відео виклала у Stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!" – загадково підписала нардепка знімки, не уточнивши, в якій саме країні перебуває.

Надія Савченко постала у незвичному образі

Надія Савченко постала у незвичному образі

колаж

Після романтичної фотосесії Савченко просто в одязі занурилася у воду, усміхнулася і кокетливо помахала рукою.

Шанувальники і друзі нардепа із захватом і здивуванням сприйняли її жіночний образ. "Надю, ви супермодель! Класна фотосесія!", "Невже Надя вдягла сукню?", "Красуня! Така жіночна!", "Надю, хіба це ви? Не вірю!" – розсипалися вони у компліментах під постом Савченко.

Савченко засипали компліментами у мережі

Савченко засипали компліментами у мережі

Скріншот

Савченко засипали компліментами у мережі

Савченко засипали компліментами у мережі

Скріншот

Савченко засипали компліментами у мережі

Савченко засипали компліментами у мережі

Скріншот

Савченко у смарагдовій сукні позувала на камеру

Савченко у смарагдовій сукні позувала на камеру

Facebook Надії Савченко

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на Балтійському морі

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на Балтійському морі

Facebook Надії Савченко

Савченко кружляла і махала рукою

Савченко кружляла і махала рукою

Facebook Надії Савченко

Савченко позувала на безлюдному узбережжі

Савченко позувала на безлюдному узбережжі

Facebook Надії Савченко

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі

Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Савченко прямо в сукні занурилася у море

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після звільнення з російської в'язниці Надія Савченко неодноразово вражала громадськість своїм зовнішнім виглядом:

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Особа
Надія Савченко
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Морская корова, или стеллерова корова.
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