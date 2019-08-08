"Надю, це ви? Не вірю!" Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі

Позафракційна народна депутатка Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради набрала всього вісім голосів, знялася у незвичайній для неї фотосесії.
Савченко у довгій смарагдовій сукні кружляла і граційно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Фото з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, а відео виклала у Stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!" – загадково підписала нардепка знімки, не уточнивши, в якій саме країні перебуває.
Надія Савченко постала у незвичному образі
колаж
Після романтичної фотосесії Савченко просто в одязі занурилася у воду, усміхнулася і кокетливо помахала рукою.
Шанувальники і друзі нардепа із захватом і здивуванням сприйняли її жіночний образ. "Надю, ви супермодель! Класна фотосесія!", "Невже Надя вдягла сукню?", "Красуня! Така жіночна!", "Надю, хіба це ви? Не вірю!" – розсипалися вони у компліментах під постом Савченко.
Савченко засипали компліментами у мережі
Скріншот
Савченко засипали компліментами у мережі
Скріншот
Савченко засипали компліментами у мережі
Скріншот
Савченко у смарагдовій сукні позувала на камеру
Facebook Надії Савченко
Савченко влаштувала незвичну фотосесію на Балтійському морі
Facebook Надії Савченко
Савченко кружляла і махала рукою
Facebook Надії Савченко
Савченко позувала на безлюдному узбережжі
Facebook Надії Савченко
Савченко влаштувала незвичну фотосесію на морі
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Савченко прямо в сукні занурилася у море
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, після звільнення з російської в'язниці Надія Савченко неодноразово вражала громадськість своїм зовнішнім виглядом:
на один із телеефірів нардеп прийшла у темній сукні з вирізом, комір якого нагадував нашийник;
на засіданні Верховної Ради вона якось постала в "одязі черниці", хоча раніше збентежила нардепів відвертим декольте;
на ювілеї журналіста Дмитра Гордона Савченко засікли, коли вона хвацько витанцьовувала біля сцени;
після звільнення з-під варти у квітні 2019 року Савченко прийшла до Ради вся у чорному.
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