"Набрякла й жах на голові!" Пугачова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Відеофакт

Примадонна російської естради Алла Пугачова налякала шанувальників зовнішнім виглядом у Кремлі.

Журналісти накинулися на неї з запитаннями на ювілейному концерті гурту Стаса Наміна "Цветы", проте артистка відповідала розгублено і не могла зрозуміти, чого від неї хочуть. Відповідне відео опублікувало видання "Дни.ру" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що Пугачова завершила тригодинний концерт, виконавши разом із гуртом пісні "Распахни свое окно" та "Мы желаем счастья вам".

Алла Пугачова злякала шанувальників зовнішнім виглядом Фото: "Дни.ру"

На питання, чи згадала примадонна молодість, вона відповіла: "А що її згадувати? Я й так молода", – сказала вона й пішла.

У мережі помітили, що виглядає артистка дуже погано. Багатьох спантеличила зачіска, розгубленість і нечітка вимова слів.

Алла Пугачова - шанувальники хвилюються за примадонну Фото: "Дни.ру"

"Просто жах", "На мумію схожа", "Щось погано виглядає, так насіли журналісти ще", "Як вона погано виглядає, шкода її, треба забитися в замку й відпочивати вже", "Здала вона дуже, набрякла якась. На голові жах повний", "Жахливо виглядає, стара, хвора", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ влаштували галас довкола смерті однієї з учасниць колективу "Бурановские бабушки". Від онкологічного захворювання померла 83-річна Наталія Пугачова, але журналісти не уточнили імені, через що багато хто подумав про кончину примадонни.

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