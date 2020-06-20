"Губи диявола" і "кути Джолі": пластичний хірург розкрив вподобання українок

У Великій Британії серед пацієнток пластичних клінік справжній "бум" на деякі риси обличчя, зокрема, йдеться про новий тренд – "лисячі очі". Британки хочуть бути схожими на Беллу Хадід та Кендалл Дженнер. А що частіше замовляють українки в кабінеті пластичного хірурга: чи є тренд на вітчизняних зірок, або західні зірки захоплюють не тільки мешканок Британії, а й України...

На кого хочуть бути схожими українки, OBOZREVATEL з'ясовував у косметичного лицьового хірурга київської клініки "Ліко-Мед" Євгена Логінова.

Facebook Євгена Логінова

– Скажіть, будь-ласка, чи приходять до вас клієнтки з фотографією знаменитості і просять, аби ви зробили їх такими ж?

– Буває коли пацієнти приходять і показують чиїсь фото (як правило зірок або блогерів) і зі словами "хочу ось так". Вони сподіваються отримати те ж саме, що бачать на фото. У 98% випадків завдання стає нереальним, тому що "вихідний код" абсолютно різний. Тому такий пацієнт стає справжнім скарбом для лікарів, які думають виключно про заробіток. Наобіцявши пацієнтові "золоті гори", вони виконують процедуру, а не отримавши результат, вже згадують про різне бачення фото, на якій було зображено бажані риси обличчя чи починають говорити про особливості пацієнта.

– Які процедури, операції були наймоднішими серед українок за останній рік?

– Кінець 2019-го – початок 2020-го були популярні запити на "лисячі очі", "котячий погляд", "погляд самурая" або "Клеопатри", "губи диявола", але вони поступово пропадають. Подібний запит тепер може виникнути буквально пару раз на місяць.

Так виглядають "губи диявола"

Instagram Маргарити Бонецької

– Підкажіть, а яких саме зірок згадували ваші пацієнтки, наводячи приклади бажаного результату?

– Коли просять "лисячі очі", то, зазвичай, згадують Беллу Хадід. Також просять "кути Джолі" – це процедура зі збільшення кутів нижньої щелепи.

"Лисячі очі" або "котячий погляд" виглядає так:

Instagram Белли Хадід

"Погляд Клеопатри" виглядає таким чином:

скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська телеведуча і зірка мережі Маша Малиновська зробила пластичну операцію повік і змінила розріз очей.