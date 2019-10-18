MRS. UKRAINE WORLD 2019: вибір Обозревателя

23 жовтня в столичному Grand Hall "Kreschatyk" відбудеться Парад Успіху і Краси "MRS. UKRAINE WORLD-2019".

Як і в минулому році, конкурсна тиждень почнеться з благодійного вечора, в рамках якого учасниці презентують свої ексклюзивні лоти, а всі виручені кошти від їх продажу підуть на допомогу Новоборівська дитячому будинку-інтернату.

У 2018-му році організатори конкурсу змогли зібрати 66 тис. Грн. на закупівлю спортивного обладнання, тим самим здійснивши маленьку мрію вихованців Пугачовського інтернату.

Особливістю конкурсу "MRS. UKRAINE WORLD - 2019" є його учасниці – відбулися business-woman, які своїм прикладом готові показати, що жінка може бути не тільки красива!

Конкурс являє собою інтерактивний форум для українських жінок, які досягли успіхів у бізнесі, науці, політиці чи мистецтві. Жінок, які завоювали визнання і можуть поділитися своїми досягненнями.

Крім гучних заслуг, учасниці конкурсу "MRS. UKRAINE WORLD-2019" - зразкові дружини, чудові мами і хранительки сімейних традицій. У цьому році кожна учасниця вирішила здивувати так же кулінарними здібностями, поділившись унікальними рецептами, які передаються в їх сім'ях з покоління в покоління. Ознайомитися з ними, при бажанні, ви з можете в офіційній групі конкурсу в Instagram. А сьогодні ми пропонуємо нашим читачам вибрати власну переможницю в номінації "MRS. UKRAINE POPULARITY 2019", проголосувавши на нашому сайті.

Нагородження переможниці відбудеться на Гала-шоу конкурсу 23 жовтня. Переможниці конкурсу представлять Україну на таких Міжнародних конкурсах: "MRS. WORLD 2020" (Лас-Вегас), MRS. PLANET 2019 (Софія) і "MRS. UNIVERSE 2019" (Гуанчжоу).

Про конкурс "MRS.World"

Міжнародний конкурс " MRS. World " – щорічний конкурс краси для заміжніх жінок. Організований як тематичне театралізоване шоу, цей міжнародний форум краси також приділяє особливу увагу жіночому думку щодо питань сім'ї та шлюбу. Перший конкурс відбувся в 1985 році в Австралії, в 2008 році перемогу вперше завоювала українка Камалія.

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